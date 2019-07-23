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Охотничье ружье. Иллюстративное фото

В Бухарской области пьяный хулиган устроил стрельбу на улице

CC0 / Unsplash / Jp Valery
Происшествия
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Дебошир задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов 20 июля задержали в Бухарской области мужчину, который устроил стрельбу в общественном месте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Инцидент произошел около полуночи возле кафе "Кактус" в Гиждуванском районе, куда 30-мужчина приехал на автомобиле марки Chevrolet Captiva. По данным областного управления внутренних дел, он был пьян.

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Около кафе у мужчины произошел словесный конфликт с водителем Daewoo Matiz. В ходе перепалки дебошир выхватил пневматическую винтовку "Байкал" и начал угрожать своему визави.

В какой-то момент, чтобы доказать оппоненту серьезность намерений, мужчина выстрелил в боковое стекло его машины. Водитель в тот момент находился снаружи и не пострадал.

"Нарушитель был задержан оперативниками", — сообщили в областном УВД.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана ("Хулиганство, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью"). Дебоширу грозят от 300 до 360 часов обязательных общественных работ или ограничение свободы на срок от года до трех лет либо лишение свободы до трех лет.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Бухарская область, стрельба



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