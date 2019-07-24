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Мужчина имитирует вскрытие автомобиля

Узбекистанцы убили казанского таксиста, чтобы угнать его автомобиль

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Злоумышленникам теперь грозит до 20 лет тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Казанский таксист стал жертвой выходцев из Узбекистана, сообщает Nuz.uz.

По словам издания, 25-летний таксист по имени Ильнар Багаутдинов принял вызов трех узбекистанцев, которые должны были отправиться в Ижевск.

Однако у злоумышленников уже был план - угнать автомобиль таксиста LADA. Поэтому на пустой трассе они задушили жертву кабелем, а автомобиль спрятали, чтобы потом за ним вернуться.

Ильнар Багаутдинов долгое время считался пропавшим без вести, его поиском занимался поисковый отряд "Лиза Алерт". Сегодня фото молодого человека стали появляться с трагической пометкой "Найден. Погиб".

Узбекистанцы убили казанского таксиста, чтобы угнать его автомобиль
Nuz.uz
Узбекистанцы убили казанского таксиста, чтобы угнать его автомобиль

Сегодня стало известно, что в Ижевске был найден его автомобиль LADA Granta, а затем и само тело.

В СУ СКР по Удмуртской области сообщили, что по подозрению в убийстве Багаутдинова уже задержаны трое жителей Ижевска, их личности не раскрываются, но выйти на злоумышленников удалось практически сразу.

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Однако по данным источников, все трое — выходцы из Узбекистана, им приблизительно по 30 лет.

Возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет тюрьмы. 

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Напомним, вчера стало известно, что узбекистанец в паре с кыргызстанцем украли 34 велосипеда в Южной Корее.

Как оказалось, студенты в течении двух недель воровали велосипеды, припаркованные перед многоэтажными домами и общежитиями по всему городу.

Для этого они использовали специальный багаж для перевозки.

Теги:
Убийство, Происшествие, Казань, Ижевск, Узбекистанцы



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