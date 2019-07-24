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Супружеская пара погибла в результате ДТП в Наманганской области

© Pixabay
Происшествия
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Авария произошла 23 июля. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Папском районе Наманганской области произошло ДТП, жертвами которого стали пожилые муж и жена.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, утром 23 июля 66-летний житель Наманганского района А.А. на автомобиле Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в другую легковушку, тоже Daewoo Nexia, за рулем которой был 45-летний житель Ташкента Ш.А. Авария произошла на 26 километре автомагистрали "Пунган – Наманган", пролегающей через махаллю "Хазратибоб".

© МЧС Узбекистана
Сотрудники МЧС спасли пассажира, застрявшего в авто после ДТП
Жена виновника ДТП умерла на месте от полученных травм. Сам он позже скончался в больнице. Годовалая внучка А.А. и водитель второго автомобиля госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Несколько дней назад в результате ДТП в Ташкентской области погибли парень и девушка. Авария произошла в 05:30 часов на автомагистрали "Куйичирчик – Ташкент" в Янгиюльском районе. Автомобиль Opel Omega, за рулем которого находился 27-летний житель Сергелийского района столицы, врезался в ехавший впереди грузовик DAF, которым управлял 62-летний уроженец Наманганской области. Погибли водитель автомобиля Opel Omega и 22-летняя пассажирка. Возбуждено уголовное дело.

Теги:
Наманганская область, смерть, Узбекистан, ДТП



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