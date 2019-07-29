Ташкентский форсаж: "Дамасу" удалось скрыться от машины ДПС - видео

Водитель не подчинился требованиям инспектора. Погоня продолжалась недолго и "Дамас" скрылся от автомобиля ДПС.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В сети появилось видео, на котором автомобиль ДПС пускается в погоню за "Дамасом". В ГУВД рассказали подробности данного происшествия.

Инцидент произошел в воскресенье в Алмазарском районе. Водитель "Дамаса" ехал по полосе встречного движения по улице Сагбан. Он не подчинился требованию инспектора и не остановился, после чего машина ДПС начала преследовать нарушителя.

Однако проехав некоторое расстояние, было принято решение не продолжать погоню, чтобы не подвергать опасности население.

Отмечается, что водитель грубо нарушал правила дорожного движения, а также создавал угрозу безопасности для других людей. В итоге "Дамас" скрылся на перекрестке Малой кольцевой автомобильной дороге и улицы Сагбан.

Позже выяснилась личность на которую зарегистрирован автомобиль "Дамас", но доверенность на право управления оформлена на четверых лиц. Правоохранителям предстоит выяснить, кто находился за рулем в момент нарушения.