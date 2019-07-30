В Ташкенте мать прокатила малолетнюю дочь в открытом окне авто

Ранее в соцсетях появилось видео, где ребенок едет в машине, сидя на окне.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов оштрафовали в Ташкенте женщину, которая прокатила ребенка в отрытом окне автомобиля.

Видео опасной поездки было опубликовано в соцсетях, ГУВД провело проверку и выяснило, что за рулем машины находилась 44-летняя Нафиса Б., а ребенок — это ее девятилетняя дочь.

© ГУВД г. Ташкента К маме, катавшей дочку на окне авто, применены меры административного воздействия

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по части 4 ("Высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства") статьи 138 ("Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения") Кодекса об административной ответственности.

Нафисе Б. грозит штраф в размере одного минимального размера заработной платы.

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