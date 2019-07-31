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В Ташкенте произошел крупный пожар на территории производственной зоны

© Управление пожарной безопасности города Ташкента
Происшествия
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В цеху по производству арматуры горела трансформаторная подстанция, а также масло в ней. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пожарные расчёты прибыли на место уже через несколько минут.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе произошел пожар на территории малой производственной зоны, сообщает Управление пожарной безопасности города Ташкента.

В цеху по производству арматуры горела трансформаторная подстанция, а также масло в ней. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пожарные расчёты прибыли на место уже через несколько минут.

© Отделение по сотрудничеству со СМИ ГУПБ МЧС Республики Узбекистан
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Сообщается, что в результате оперативных и слаженных действий личного состава, пожар локализовали в менее чем за 40 минут, а через час был ликвидировали полностью. На ликвидацию пожара такого масштаба направили 10 единиц пожарной техники.

По предварительным данным, причиной пожара стал перегруз электросети. Это могло произойти из-за нарушения технологического процесса производства.

Сумма причинённого ущерба до сих пор устанавливается. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Теги:
огнетушитель, Ташкент, тушение пожара, пожарные, пожар



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