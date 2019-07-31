В Ташкенте произошел крупный пожар на территории производственной зоны

В цеху по производству арматуры горела трансформаторная подстанция, а также масло в ней. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пожарные расчёты прибыли на место уже через несколько минут.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе произошел пожар на территории малой производственной зоны, сообщает Управление пожарной безопасности города Ташкента.

В цеху по производству арматуры горела трансформаторная подстанция, а также масло в ней. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пожарные расчёты прибыли на место уже через несколько минут.

Сообщается, что в результате оперативных и слаженных действий личного состава, пожар локализовали в менее чем за 40 минут, а через час был ликвидировали полностью. На ликвидацию пожара такого масштаба направили 10 единиц пожарной техники.

По предварительным данным, причиной пожара стал перегруз электросети. Это могло произойти из-за нарушения технологического процесса производства.

Сумма причинённого ущерба до сих пор устанавливается. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.