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Сотрудники ФСБ РФ

Двое сторонников ИГ* пытались устроить теракт в Татарстане

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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У злоумышленников изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Силовикам удалось предотвратить террористический акт в Татарстане, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

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Это была совместная операция с МВД. Арестованы двое игиловцев. Специалисты считают, что сторонники ИГ* занимались вербовкой в террористические структуры и пропагандировали терроризм.

Задержанными оказались россияне. В интересах следствия пока их имена не разглашают.

При себе у злоумышленников были взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Последняя крупная операция по уничтожению террористов была месяц назад. Двадцать шестого июня силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ* и планировал атаку в общественном месте в Саратове.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Теги:
ФСБ, дело о теракте, теракт, Татарстан, Россия



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