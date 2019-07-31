Двое сторонников ИГ* пытались устроить теракт в Татарстане

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Силовикам удалось предотвратить террористический акт в Татарстане, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Это была совместная операция с МВД. Арестованы двое игиловцев. Специалисты считают, что сторонники ИГ* занимались вербовкой в террористические структуры и пропагандировали терроризм.
Задержанными оказались россияне. В интересах следствия пока их имена не разглашают.
При себе у злоумышленников были взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.
Последняя крупная операция по уничтожению террористов была месяц назад. Двадцать шестого июня силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ* и планировал атаку в общественном месте в Саратове.
* Террористическая организация, запрещенная в России.