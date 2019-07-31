В Ташкенте водитель микроавтобуса получил 15 суток за гонки с ДПС

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента установили личность водителя микроавтобуса Daewoo Damas, который грубо нарушал ПДД и ушел от погони ДПС.

Инцидент произошел 28 июля на улице Сагбан в Алмазарском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД, нарушителем оказался 30-летний Санжар К. Мужчина управлял микроавтобусом без нужных документов.

Во вторник суд признал его виновным в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 194 ("Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел"), частью 2 статьи 128-5 ("Создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения") и статьей 183 ("Мелкое хулиганство") Кодекса об административной ответственности.

Санжару К. назначено наказание в виде штрафа (в сумме — 11 МРЗП) и административного ареста сроком на 15 суток.