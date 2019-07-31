В Ташкенте водитель маршрутки устроил двойное ДТП

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. На Ахангаранском шоссе в Яшнабадском районе столицы утром 31 июля произошло двойное ДТП, в результате которого пострадали 13 человек.
Пассажиры "Газели" и водитель получили телесные повреждения, им понадобилась помощь врачей. Погибших нет.
В настоящее время проводится проверка, причина ДТП будет установлена позднее.
Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса Daewoo Damas, который 28 июля устроил гонки с машиной ДПС в Ташкенте, получил 15 суток административного ареста. Кроме того, ему предстоит оплатить штраф.