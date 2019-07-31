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Машина скорой помощи

В Ташкенте водитель маршрутки устроил двойное ДТП

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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При столкновении "Газели" с "Камазом" и трейлером пострадали 12 пассажиров и водитель микроавтобуса.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. На Ахангаранском шоссе в Яшнабадском районе столицы утром 31 июля произошло двойное ДТП, в результате которого пострадали 13 человек. 

Пешеходный переход в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте водитель микроавтобуса получил 15 суток за гонки с ДПС
По данным пресс-службы ГУВД, водитель "Газели", которая находится в ведении ООО "Кичик тараққиёт бизнес" и курсировала по маршруту №99, врезался сначала в стоявший на обочине "Камаз", а затем — в трейлер. После этого маршрутка опрокинулась на бок.

Пассажиры "Газели" и водитель получили телесные повреждения, им понадобилась помощь врачей. Погибших нет.

В настоящее время проводится проверка, причина ДТП будет установлена позднее.

Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса Daewoo Damas, который 28 июля устроил гонки с машиной ДПС в Ташкенте, получил 15 суток административного ареста. Кроме того, ему предстоит оплатить штраф.

Теги:
Узбекистан, ГУВД Ташкента, ДТП, камаз



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