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Иностранный рабочий выходит на улицу

В Подмосковье полицейские освободили из рабства 18 узбекистанцев

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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Сейчас для пострадавших оформляют сертификаты на возвращение в родную страну.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Московской области 18 граждан Узбекистана освобождены из трудового рабства, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Мать и сын из Таджикистана держали в рабстве узбекистанцев в Подмосковье
© Вести.ру
Мать и сын из Таджикистана держали в рабстве узбекистанцев в Подмосковье
Консульский отдел Посольства Узбекистана в России подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что полицейские задержали в Подмосковье лиц, "подозреваемых в удержании в рабстве 18 узбекских граждан". Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Посольство взяло ситуацию на контроль, сейчас решаются вопросы, связанные в том числе с оформлением для пострадавших соотечественников сертификатов на возвращение в родную страну.

Узбекистанцам, находящимся на территории Центрального федерального округа России* и Армении, напомнили, что в случаях необходимости они могут обращаться в Посольство в Москве по номерам: +7 (499) 230 00 76, +7 (499) 238 36 20.

* В состав ЦФО входят следующие субъекты: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.

Теги:
Мигранты



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