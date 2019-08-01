В Ташкенте мошенник обманул пенсионера почти на 3 миллиарда сумов

Все деньги, которые мошенник получил за "полиграфическую деятельность", он потратил на собственные нужды.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. В Ташкенте пенсионера обманули на 2,7 миллиарда сумов, сообщает МВД.

"37-летний Г.К. уверил 67-летнего Б.Н. заняться совместной полиграфической деятельностью и попросил его купить необходимое оборудование, взяв в банке кредит в размере 2,7 миллиарда сумов", - говорится в сообщении.

Позже все деньги были переведены на счет ООО "Полиграф". После чего гражданин Г.К. благополучно потратил всю сумму на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело.

В Ташкенте мошенник по-крупному обманул главу иностранной компании >>

Напомним, несколько дней назад в Ташкенте задержали мужчину, который обманул руководителя иностранной компании "Лебстрой" на крупную сумму.

Ранее в МВД сообщили о задержании руководителя ООО "Каракалпакстан дориворусимликлар" Р.Д., вошедшего в доверие к главе иностранной компании Tehg-rash Л.Ц. и выманившего у него 1,08 миллиарда сумов, пообещав их конвертировать. Мужчина не сдержал слово, присвоив деньги себе.