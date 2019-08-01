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Уволен узбекский полицейский, заперший в жару фермеров в автобусе

Sputnik / Михаил Воскресенский
Происшествия
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На видео полицейский два часа удерживал в душном автобусе более десяти фермеров.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Начальник ОВД Касбийского района Кашкадарьинской области Чори Кучаров уволен из органов после того, как запер в жару в автобусе местных фермеров, сообщает МВД.

"Начальник ОВД Касбийского района подполковник Чори Кучаров освобожден от должности по итогам служебной проверки УВД Кашкадарьинской области", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка.

Ранее в узбекских соцсетях было распространено видео, где полицейский два часа удерживал в душном автобусе более десяти фермеров в наказание за излишний расход воды во время полива хлопковых полей. 

Как выяснили местные СМИ, что в момент нахождения в душном автобусе, температура поднялась до 50 градусов жары.

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Напомним, в июне сотрудник ГУВД Ташкента в форменной одежде поцарапал чужой автомобиль.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен момент, как водитель (человек в форменной одежде ОВД) неким предметом поцарапал левую заднюю дверь и переднее левое крыло автомобиля "Каптива".

Сам сотрудник ГУВД объяснил свой поступок тем, что ранее водитель "Каптивы" неоднократно оставлял своё авто таким образом, что перекрывал путь другим водителям, а на замечания не реагировал.

Теги:
Полиция, полиция, полицейский, фермер, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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