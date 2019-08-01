Контрабандист вывез из Узбекистана котят азиатских леопардовых кошек

Животным пришлось несколько часов сидеть в пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Внуковские таможенники обнаружили в багаже у прилетевшего из Узбекистана гражданина России шесть котят азиатских леопардовых кошек стоимостью более миллиона рублей.

По данным Федеральной таможенной службы, животные перевозились в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты. Котятам не больше четырех месяцев. Владелец не имел разрешительных сертификатов, поэтому таможня возбудила уголовное дело о контрабанде.

Впоследствии в московской квартире мужчины были обнаружены два орангутана, ранее незаконно ввезенные в ЕАЭС.

Все животные изъяты. Котят передали в благотворительный фонд защиты животных "Бим", а орангутаны поселились в Московском зоопарке.