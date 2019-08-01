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Азиатских леопардовых кошек и орангутанов изъяли таможенники в Москве

Контрабандист вывез из Узбекистана котят азиатских леопардовых кошек

© ФТС России
Происшествия
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Животным пришлось несколько часов сидеть в пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Внуковские таможенники обнаружили в багаже у прилетевшего из Узбекистана гражданина России шесть котят азиатских леопардовых кошек стоимостью более миллиона рублей. 

По данным Федеральной таможенной службы, животные перевозились в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты. Котятам не больше четырех месяцев. Владелец не имел разрешительных сертификатов, поэтому таможня возбудила уголовное дело о контрабанде.

Впоследствии в московской квартире мужчины были обнаружены два орангутана, ранее незаконно ввезенные в ЕАЭС.

Все животные изъяты. Котят передали в благотворительный фонд защиты животных "Бим", а орангутаны поселились в Московском зоопарке.

Азиатских леопардовых кошек и орангутанов изъяли таможенники в Москве
© ФТС России
Азиатских леопардовых кошек и орангутанов изъяли таможенники в Москве
Теги:
Россия, Узбекистан, азиатские леопардовые кошки, Орангутаны, контрабанда, Животные



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