14:18 02 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск

Узбекистанец погиб на горном перевале Шахристан в Таджикистане

Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
147 0 0

Автомобиль, в котором находился погибший, попал в ДТП и вылетел в реку.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Гражданин Узбекистана А.Д. погиб 30 июля в Согдийской области Таджикистана, сообщили в пресс-службе МИД.

Полиция в Польше
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Польше
По данным Посольства Узбекистана, автомобиль, в котором находился А.Д., попал в ДТП на горном перевале Шахристан и упал в реку. В той же машине находился еще один узбекистанец — А.Н. Сейчас он находится в больнице, мужчине окажут всю необходимую помощь.

Тело погибшего соотечественника отправлено в Узбекистан в сопровождении его родственников.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования близким покойного.

Узбекистанцам, находящимся в Таджикистане, напомнили, что в случаях необходимости они могут обращаться в Посольство республики в Душанбе по номерам: +992 37 224 75 39, +992 37 228 99 03, +992 37 224 75 42.

Теги:
река, соболезнования, автомобиль, смерть, МИД Узбекистана, узбекистанец, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Беларусь
Хлеб-соль, крепкие объятия и важные соглашения: визит Мирзиёева в Беларусь – фото
Из поколения в поколение: секреты легендарного сюзане - видео
Из поколения в поколение: секреты легендарного сюзане - видео
Узбекистан на АрМИ-2019
Теперь и в Узбекистане: АрМИ-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054