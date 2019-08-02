Узбекистанец погиб на горном перевале Шахристан в Таджикистане

Автомобиль, в котором находился погибший, попал в ДТП и вылетел в реку.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Гражданин Узбекистана А.Д. погиб 30 июля в Согдийской области Таджикистана, сообщили в пресс-службе МИД.

По данным Посольства Узбекистана, автомобиль, в котором находился А.Д., попал в ДТП на горном перевале Шахристан и упал в реку. В той же машине находился еще один узбекистанец — А.Н. Сейчас он находится в больнице, мужчине окажут всю необходимую помощь.

Тело погибшего соотечественника отправлено в Узбекистан в сопровождении его родственников.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования близким покойного.

Узбекистанцам, находящимся в Таджикистане, напомнили, что в случаях необходимости они могут обращаться в Посольство республики в Душанбе по номерам: +992 37 224 75 39, +992 37 228 99 03, +992 37 224 75 42.