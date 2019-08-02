Узбекистанец погиб на горном перевале Шахристан в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Гражданин Узбекистана А.Д. погиб 30 июля в Согдийской области Таджикистана, сообщили в пресс-службе МИД.
Тело погибшего соотечественника отправлено в Узбекистан в сопровождении его родственников.
Консульско-правовой департамент выразил соболезнования близким покойного.
Узбекистанцам, находящимся в Таджикистане, напомнили, что в случаях необходимости они могут обращаться в Посольство республики в Душанбе по номерам: +992 37 224 75 39, +992 37 228 99 03, +992 37 224 75 42.