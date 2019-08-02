В Узбекистане бизнесмен "развел" знакомого почти на 160 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Ташкенте задержаны руководитель частной фирмы и его компаньон, которых подозревают в присвоении почти 160 тысяч долларов за обещание организовать поставки микроавтобусов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ОВД Юнусабадского района столицы обратился предприниматель из Бухары, который обвинил двоих знакомых в том, что они присвоили принадлежавшие ему 159 тысяч долларов. Соотечественники пообещали пострадавшему организовать поставки из Москвы десяти микроавтобусов Mercedes-Benz, однако не сдержали слово и истратили деньги на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее в Ташкенте задержали мужчину, который обманул руководителя иностранной компании "Лебстрой" на крупную сумму. В период с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018-го 43-летний Ш.Х., войдя в доверие к 38-летнему А.Л., пообещал ему, что поможет выиграть тендер на поставку металлоконструкций в сфере электрификации на сумму 3 116 893 долларов, а также облегчит решение любых связанных с этим проблем. Свои услуги мошенник оценил в 296 163,77 доллара США. Дальше слов дело не пошло.