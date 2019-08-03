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В Ташкенте парень уснул за рулем и погиб на месте

В Ташкенте парень уснул за рулем и погиб на месте

ГУВД Ташкента
Происшествия
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Водителю автомобиля марки Lacetti было всего 25 лет.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Водитель автомобиля уснул за рулем и врезался в дерево на огромной скорости, сообщает ГУВД Ташкента.

"2 августа в 02.30 часов на улице Фаргона йули в Яшнабадском районе 25-летний водитель автомобиля марки Lacetti Меликул Н., потеряв управление, врезался в дерево и скончался на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе произошло ДТП. 

Водитель Matiz столкнулся с опорой рекламного щита. На тот момент в машине находилось еще 2 пассажира. Все трое получили телесные повреждения разной степени тяжести, но остались живы. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сейчас сотрудники устанавливают причину ДТП. Сам водитель уверяет, что потерял управление.

Жуткая авария в столице: Matiz въехал в рекламный щит >>

Еще ранее ДТП с участием сразу 4 автомобилей произошло в Ташкенте.  

Служебный Damas, принадлежащий одному из банков, ехав на большой скорости, увидел перед собой автомобиль Ravon Nexia, которая хотела развернуться, и резко дёрнул руль на право. Damas задел заднее крыло Nexia и припаркованный рядом серый Spark, а затем на большой скорости вылетел в арык (оросительный канал).

Сотрудники МЧС спасли пассажира, застрявшего в авто после ДТП >>

Более того, Spark от сильного удара отлетел в другой рядом стоящий автомобиль Nexia. В результате, повреждены сразу 4 авто. Самое примечательное в этой истории то,что все машины,которые пострадали в ДТП, нарушали правила.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, ДТП, авария



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