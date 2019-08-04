В Петербурге любовная парочка "легализовала" более 10 тыс мигрантов

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В Санкт-Петербурге завершено расследование дела супружеской пары, организовавшей группу по продаже нелегальных документов иностранным гражданам, сообщает МВД РФ.

Группа злоумышленников обвиняется в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России.

Известно, что с 2016 по 2018 супружеская пара создала организованную группу, куда наняли женщин в возрасте от 25 до 56 лет, нуждавшихся в быстром заработке.

Злоумышленники изготавливали поддельные миграционные документы для постановки на учет иностранцев, продления срока их пребывания в России и выдачи патента.

"В среднем в день доход злоумышленников составлял около 200 тысяч рублей. Часть средств супруги тратили на аренду офисных помещений, приобретение сим-карт, а также на создание и приобретение организаций и печатей, а оставшуюся часть дохода распределяли между собой и соучастниками", - говорится в материале.

По версии следствия, злоумышленники обеспечили незаконное пребывание на территории России около 10 тысяч иностранных граждан.

"В отношении одного из руководителей группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении его супруги и соучастницы избрана мера в виде домашнего ареста", - уточнили в МВД.

В отношении четверых обвиняемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

В Москве злоумышленники подделали документы для двух тысяч мигрантов >>

Напомним, ранее в Москве была пресечена деятельность группировки, легализовавшей за год более двух тысяч незаконных мигрантов, трое злоумышленников задержаны.

Три человека задержаны, отмечается, что их доход превысил пять миллионов рублей, они легализовали более двух тысяч незаконных мигрантов. Правоохранителями заведено дело об организации незаконной миграции.