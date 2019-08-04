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Машина милиции в Ташкенте

В Ташкенте разыскивают 19-летнего парня

© Flickr / Aleksandr Zykov
Происшествия
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Мать разыскивает своего сына, который уехал на автомобиле в неизвестном направлении и не вернулся.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В Ташкенте разыскивают 19-летнего парня, который уехал на машине в неизвестном направлении, сообщает МВД.

"3 августа 2019 года в ОВД Шайхантахурского района с заявлением обратилась 43-летняя жительница махалли "Белтепа" М.А. о том, что 1 августа текущего года в 22.00 часов ее 19-летний сын К.У., управляя автомобилем Captiva, уехал в неизвестном направлении и пропал без вести",  - говорится в сообщении.

Ведется следствие.

Также МВД просит жителей и гостей столицы, если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем и его автомобиле, просим сообщить в территориальные отделы органов внутренних дел или позвонить по номеру "102".

Пропавших в Ташкенте детей нашли в другой области >>

Напомним, пару дней назад сотрудники ГУВД Ташкента нашли пропавших брата и сестру. 

Оказывается, дети самостоятельно на такси отправились к своему дедушке, проживающему в другой области. Почему брат и сестра решили уехать, не предупредив родных, не уточняется.

В ГУВД призвали горожан не быть равнодушными к детям. 

Теги:
пропал, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, поиски, поиск



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