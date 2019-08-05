Стали известны подробности ДТП в Бухарской области

Напомним, что пассажирский автобус, следовавший из Алматы в Нукус перевернулся в результате ДТП. Один человек погиб, десять госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В информационной службе областного УВД раскрыли подробности происшествия в Бухарской области.

Напомним, что пассажирский автобус, следовавший из Алматы в Нукус перевернулся в результате ДТП. Один человек погиб, десять госпитализированы.

Трагедия произошла 4 августа в 18:30 на 299-километре автомагистрали A-380 на территории Джандарского района. По данным информационной службы Бухарского областного УВД, в автобусе находилось 46 человек - 44 пассажира и два водителя.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, двое получили тяжелые повреждения, восемь – средней и легкой степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Бухары. Им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Остальные пассажиры отправлены до места назначения другим автобусом", - сообщили Sputnik в информационной службе областного УВД.

Автобус марки Van Hool с государственным номером KZ 545 АРV13 принадлежит казахстанской компании "Yug Trans Layn". По предварительным данным, происшествие могло быть спровоцировано проблемами со здоровьем водителя, в результате которых мужчина потерял управление автотранспортным средством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".