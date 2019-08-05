Стали известны подробности ДТП в Бухарской области

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В информационной службе областного УВД раскрыли подробности происшествия в Бухарской области.
Напомним, что пассажирский автобус, следовавший из Алматы в Нукус перевернулся в результате ДТП. Один человек погиб, десять госпитализированы.
Трагедия произошла 4 августа в 18:30 на 299-километре автомагистрали A-380 на территории Джандарского района. По данным информационной службы Бухарского областного УВД, в автобусе находилось 46 человек - 44 пассажира и два водителя.
"В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, двое получили тяжелые повреждения, восемь – средней и легкой степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Бухары. Им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Остальные пассажиры отправлены до места назначения другим автобусом", - сообщили Sputnik в информационной службе областного УВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".