19:08 05 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Сотрудник МЧС во время тушения пожара

ЧП в Красноярском крае: на территории воинской части прогремел взрыв

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
Получить короткую ссылку
109 0 0

По данным местных властей, слышны взрывы снарядов в районе воинской части 74008. Проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрывы, сообщили РИА Новости в Единой диспетчерской службе.

По данным представителя экстренных служб региона, проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДЕЛА.РУ (@dela24ru)

Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы.

"Слышны взрывы снарядов в районе воинской части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым (мэр Ачинска. — Прим. ред.). Просьба: жителям города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта", — говорится в сообщении на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Денис Тараканов (@denis_tarakanov_600)

Граждан просят не паниковать.

"До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет. Просьба соблюдать спокойствие", — говорится в последней к настоящему времени публикации на сайте администрации города относительно ЧП.

Теги:
пожар, Красноярский край, воинская часть, Происшествие, Россия, Взрыв



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото
Француз пересек Ла-Машн на самодельной летающей доске
Французский супермен: экстремал перелетел Ла-Манш на самодельной доске
Лучшие логотипы областей Узбекистана
Лучшие логотипы регионов Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054