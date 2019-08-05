ЧП в Красноярском крае: на территории воинской части прогремел взрыв

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрывы, сообщили РИА Новости в Единой диспетчерской службе.
По данным представителя экстренных служб региона, проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны.
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Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы.
"Слышны взрывы снарядов в районе воинской части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым (мэр Ачинска. — Прим. ред.). Просьба: жителям города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта", — говорится в сообщении на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.
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Граждан просят не паниковать.
"До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет. Просьба соблюдать спокойствие", — говорится в последней к настоящему времени публикации на сайте администрации города относительно ЧП.