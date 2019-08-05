ЧП в Красноярском крае: на территории воинской части прогремел взрыв

По данным местных властей, слышны взрывы снарядов в районе воинской части 74008. Проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрывы, сообщили РИА Новости в Единой диспетчерской службе.

По данным представителя экстренных служб региона, проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕЛА.РУ (@dela24ru) 5 Авг 2019 в 4:32 PDT

Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы.

"Слышны взрывы снарядов в районе воинской части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым (мэр Ачинска. — Прим. ред.). Просьба: жителям города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта", — говорится в сообщении на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денис Тараканов (@denis_tarakanov_600) 5 Авг 2019 в 4:36 PDT

Граждан просят не паниковать.

"До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет. Просьба соблюдать спокойствие", — говорится в последней к настоящему времени публикации на сайте администрации города относительно ЧП.