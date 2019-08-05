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На таможенном посту "Яллама" у водителей вымогали взятки

Sputnik
Происшествия
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Члены преступной группы, среди которых были и сотрудники таможенного поста, наживались на водителях и предпринимателях.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане раскрыта деятельность преступной группы, которая вымогала деньги у водителей на автодорожном погранично-таможенном посту "Яллама" на границе с Казахстаном.

По данным пресс-службы Государственного таможенного комитета Узбекистана, среди членов группы были в том числе сотрудники таможни.

Злоумышленники вымогали взятки у водителей и предпринимателей за передвижение грузового транспорта через границу по упрощенной схеме. 

Оперативное мероприятие было проведено совместно со Службой государственной безопасности 5 августа. В тот же день сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Водителей грузового транспорта, пересекающих погранично-таможенные пункты республики, и перевозчиков призвали не доверять людям, обещающим пересечение границы вне очереди.

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Теги:
уголовное дело, Вымогательство, Государственный таможенный комитет, таможенники



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