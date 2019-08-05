На таможенном посту "Яллама" у водителей вымогали взятки

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане раскрыта деятельность преступной группы, которая вымогала деньги у водителей на автодорожном погранично-таможенном посту "Яллама" на границе с Казахстаном.
По данным пресс-службы Государственного таможенного комитета Узбекистана, среди членов группы были в том числе сотрудники таможни.
Злоумышленники вымогали взятки у водителей и предпринимателей за передвижение грузового транспорта через границу по упрощенной схеме.
Оперативное мероприятие было проведено совместно со Службой государственной безопасности 5 августа. В тот же день сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
Водителей грузового транспорта, пересекающих погранично-таможенные пункты республики, и перевозчиков призвали не доверять людям, обещающим пересечение границы вне очереди.