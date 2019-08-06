Хоким Бухарской области навестил пострадавших в ДТП

Пассажирский автобус, следовавший из Алматы в Нукус, перевернулся в результате ДТП. Один человек погиб, более десяти госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Хоким Бухарской области Уктам Барноев прибыл в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. О новых подробностях ДТП он рассказал в своем Facebook.

Напомним, что пассажирский автобус, следовавший из Алматы в Нукус, перевернулся в результате ДТП. Один человек погиб, десять госпитализированы.

Автобус с пассажирами перевернулся в Бухарской области - видео >>>

Трагедия произошла 4 августа в 18:30 на 299-м километре автомагистрали A-380 на территории Джандарского района. По данным информационной службы Бухарского областного УВД, в автобусе находилось 46 человек - 44 пассажира и два водителя.

В результате ДТП на месте происшествия скончалась девочка 2008 года рождения, только окончившая 4-й класс. В автобусе вместе с двумя водителями находилось 46 человек (13 граждан Казахстана и 33 граждан Узбекистана).

Как сообщил начальник областного управления здравоохранения, пострадавшие граждане были немедленно доставлены в больницу Газли, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Позже 12 пострадавших в результате ДТП переведены в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Восемь граждан получили необходимую медицинскую помощь и в настоящее время выписаны из больницы, а 4 пассажира еще продолжают лечение.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".