Трое узбекистанцев стали жертвами ДТП в Казахстане

Авария произошла 2 августа в Туркестанской области. В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой тел соотечественников на родину.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Трое узбекистанцев умерли в результате ДТП, произошедшего на трассе Алматы–Ташкент–Термез в Казахстане 2 августа, сообщили в пресс-службе МИД.

По данным Генерального консульства Узбекистана в Алматы, жертвами аварии с участие нескольких машин стали четыре человека, в том числе двое узбекистанцев Ф.Т. и Д.А.

"Третий соотечественник Р.Ж. от полученных травм скончался в городской больнице Шымкента", — говорится в публикации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой тел соотечественников на родину.

Узбекистанцам, находящимся в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях Казахстана, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Генконсульство в Алматы по номеру +7 (727) 291 11 78.