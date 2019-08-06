17:30 06 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск

Трое узбекистанцев стали жертвами ДТП в Казахстане

© Fotolia / Jan H. Andersen
Происшествия
Получить короткую ссылку
38 0 0

Авария произошла 2 августа в Туркестанской области. В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой тел соотечественников на родину.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Трое узбекистанцев умерли в результате ДТП, произошедшего на трассе Алматы–Ташкент–Термез в Казахстане 2 августа, сообщили в пресс-службе МИД.

По данным Генерального консульства Узбекистана в Алматы, жертвами аварии с участие нескольких машин стали четыре человека, в том числе двое узбекистанцев Ф.Т. и Д.А. 

Sputnik
Узбекистанец погиб на горном перевале Шахристан в Таджикистане
"Третий соотечественник Р.Ж. от полученных травм скончался в городской больнице Шымкента", — говорится в публикации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, идет следствие. 

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой тел соотечественников на родину.

Узбекистанцам, находящимся в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях Казахстана, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Генконсульство в Алматы по номеру +7 (727) 291 11 78.

Теги:
МИД Узбекистана, Казахстан, Узбекистанцы, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото
В Пакистане придумали, как сэкономить на подготовке к Курбан-байраму - видео
Лучшие логотипы областей Узбекистана
Лучшие логотипы регионов Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054