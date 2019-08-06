Узбекистанец порезал своего соотечественника в Казахстане

Оба узбекистанца работали на стройке в поселке Тонкерис Талгарского района.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В Алматинской области Казахстана узбекистанец порезал кухонным ножом своего соотечественника, сообщает Almaty.kz.

Ссора узбекистанцев произошла на строительном объекте в Талгарском районе, поселке Тонкерис, где оба работали.

"Подозреваемый 26-летний гражданин Узбекистана после совершения преступления скрылся в неизвестном направлении, а потерпевший был отправлен в ближайшую клинику", - говорится в сообщении.

Орудием преступления стал кухонный нож, который был найден на месте происшествия.

На данный момент подозреваемый задержан и помещен под стражу. Ведется следствие.

Напомним, в конце июля гражданин Узбекистана был убит в Уйгурском районе Алматинской области Казахстана.

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Граждане Узбекистана, находящиеся в столице Казахстана, а также в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях, могут при необходимости обращаться в Посольство республики в Нур-Султане по номеру +7 (717) 295 42 52.

Тем, кто находится в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, следует звонить в Генконсульство в Актау: +7 (729) 277 71 17.

Пребывающим в Алматы, Шымкенте, а также Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях помогут сотрудники Генконсульства в Актау, номер — +7 (727) 291 11 78.