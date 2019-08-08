Провоцировал инспекторов на драку: в Ташкенте наказали очередного наглого водителя

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Ташкенте мужчина, оскорбивший инспекторов ДПС, получил 15 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Ранее в соцсетях распространилось видео, где водитель автомобиля марки Chevrolet Cobalt нецензурно выражается в отношении сотрудников ДПС.

© ГУВД г. Ташкента. К водителю, оскорбившему сотрудников ОВД, приняты меры

В ходе проверки выяснилось, что инцидент произошел утром 3 августа в Бектемирском районе на Ташкентской кольцевой автодороге. Правонарушитель — 34-летний Бахромжон Р. — припарковал свое авто возле торгового комплекса "Компас" под знаком, запрещающим остановку и стоянку транспортных средств.

Мужчина выбил документы из рук сотрудника правоохранительных органов, оскорблял инспекторов, провоцируя драку.

Суд признал его виновным в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 194 ("Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел") и статьей 183 ("Мелкое хулиганство") Кодекса об административной ответственности.

Ближайшие дни Бахромжон Р. проведет под арестом.