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Человек в маске балаклавы. Архивное фото

Неизвестный средь бела дня вынес деньги и iPhone из офиса в Ташкенте

CC BY-SA 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / A rib-knit three-hole balaclava
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Злоумышленник воспользовался тем, что дверь в кабинет начальника была не заперта.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента неизвестный средь бела дня вынес деньги и iPhone из офиса 31-летнего руководителя ООО "Тошкент настарин гуллари" С.Г. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Злоумышленнику удалось вынести миллион сумов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате задержан 23-летний житель Учтепинского района Д.А. Ведется следствие.

Напомним, ранее в Ташкентской области арестовали мужчину, который украл около 53 тысяч долларов из частного дома.

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Теги:
вор, Кража, Ташкент, Узбекистан



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