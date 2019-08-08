Неизвестный средь бела дня вынес деньги и iPhone из офиса в Ташкенте

Злоумышленник воспользовался тем, что дверь в кабинет начальника была не заперта.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента неизвестный средь бела дня вынес деньги и iPhone из офиса 31-летнего руководителя ООО "Тошкент настарин гуллари" С.Г. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Злоумышленнику удалось вынести миллион сумов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате задержан 23-летний житель Учтепинского района Д.А. Ведется следствие.

Напомним, ранее в Ташкентской области арестовали мужчину, который украл около 53 тысяч долларов из частного дома.