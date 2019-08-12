Обрушилась стена и вылетели стекла: в пятиэтажке в Москве прогремел взрыв

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В жилом доме на юго-западе Москвы произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб российской столицы.
Уточняется, что взрыв бытового газа произошел в квартире на втором этаже жилого дома на улице Нагорная: разрушена стена между кухней и комнатой. Также вылетели стекла из окон.
Сейчас экстренные службы работают на месте происшествия.
По предварительной информации, в результате ЧП пострадала женщина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.