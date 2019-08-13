В Ташкенте мужчина доверился мошеннице и лишился крупной суммы

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая выманила у знакомого почти полмиллиарда сумов.

По данным пресс-службы ГУВД столицы, 34-летняя Истора Н. пообещала 41-летнему Абдулле У. обменять в банке его сумы на доллары по "выгодному" курсу — семь тысяч сумов за доллар. В период с января по март мужчина передал злоумышленнице 460 миллионов сумов.

Истора Н. не сдержала слово и истратила чужие деньги на свои нужды. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ГУВД призвали граждан не спешить доверять свои деньги каждому, кто изъявляет желание помочь.

Ранее ведомство возбудило дело в отношении 47-летнего Фурката Д., который, представившись руководителем компании, занимающейся отправкой граждан за границу, пообещал своему знакомому, 30-летнему Аброру Ж., что тот получит работу в Южной Корее. Свои "услуги" мошенник оценил в 2,1 тысячи долларов. Обещание он не выполнил, деньги истратил на свои нужды.