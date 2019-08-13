14:40 13 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
LIVE:
Узбекская валюта - сум

В Ташкенте мужчина доверился мошеннице и лишился крупной суммы

Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
60 0 0

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая выманила у знакомого почти полмиллиарда сумов. 

Доллары США
© Sputnik / Михаил Кутузов
В Узбекистане бизнесмен "развел" знакомого почти на 160 тысяч долларов
По данным пресс-службы ГУВД столицы, 34-летняя Истора Н. пообещала 41-летнему Абдулле У. обменять в банке его сумы на доллары по "выгодному" курсу — семь тысяч сумов за доллар. В период с января по март мужчина передал злоумышленнице 460 миллионов сумов.

Истора Н. не сдержала слово и истратила чужие деньги на свои нужды. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ГУВД призвали граждан не спешить доверять свои деньги каждому, кто изъявляет желание помочь.

Ранее ведомство возбудило дело в отношении 47-летнего Фурката Д., который, представившись руководителем компании, занимающейся отправкой граждан за границу, пообещал своему знакомому, 30-летнему Аброру Ж., что тот получит работу в Южной Корее. Свои "услуги" мошенник оценил в 2,1 тысячи долларов. Обещание он не выполнил, деньги истратил на свои нужды.

Теги:
Узбекистан, обмен валюты, уголовное дело, мошенничество, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Память о великих вечна!": лучшие кадры со стадиона "Пахтакор"
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Узбекистан в полуфинале "Танкового биатлона" - прямая трансляция
ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНОВАНИЯ КУРБАН-БАЙРАМА В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Где пройдут праздничные мероприятия на Курбан-хайит в Москве и МО — карта

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054