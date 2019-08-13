На известного узбекского блогера напали с топором в Самарканде

Из-за того что 33-летний блогер пытался помочь женщине, на него напали с топором неизвестные.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Знаменитый узбекский блогер Отабек Жураев в своем YouTube-канале рассказал, что получил топором по голове за то, что хотел помочь женщине.

По его словам, на него напали в Самарканде, когда он пытался помочь женщине, которую обманули мошенники и присвоили ее 250 миллионов сумов.

"Женщина обращалась в правоохранительные органы, но ее обращения оставались без внимания. По данному факту возбуждалось уголовное дело, но мошенники не привлекались к ответственности", - рассказал Жураев.

Когда мошенники узнали о том, что 33-летний блогер пытается помочь женщине, на него напали с топором. Блогер получил травмы головы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ограбление онлайн: на знаменитую блогершу напали во время трансляции >>

Напомним, несколько лет назад в Новосибирске, угрожая жизни и здоровью 22-летней знаменитой блогерши Алины Трофимовой, которая в этот момент вела прямой эфир с подписчиками в мобильном приложении Periscope, грабитель похитил одну тысячу рублей и скрылся с места преступления.

По словам Алины, они вытащили мужчину из машины. Тот в ответ достал из кармана пистолет, от него отбежали, он развернулся и скрылся. Из кармана у него выпала одна из двух тысячных купюр, которые ему отдала Алина.