В Казахстане осудили владельца автобуса, в котором сгорели 52 узбекистанца

Ордухан Мехтиев скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В конце ноября его задержали в Ташкенте и экстрадировали на родину.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Суд в Туркестанской области Казахстана вынес приговор Ордухану Мехтиеву — водителю автобуса, при пожаре в котором погибли 52 узбекистанца. Как сообщает Informburo.kz, он получил три года лишения свободы.

Мужчина будет отбывать свой срок в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В январе прошлого года автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области. Жертвами стали 52 человека — все граждане Узбекистана. Еще пятерым, в том числе троим водителям-казахстанцам, удалось спастись.

Обвиняемыми по уголовному делу проходили пять человек: трое водителей автобуса и двое работников ТОО "Азия транзит сервис" — учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

Официально: почему сгорел автобус с узбекистанцами в Казахстане >>>

В ноябре 2018-го суд приговорил водителей к пяти годам лишения свободы. Учредитель транспортной компании и механик получили по три с половиной года.

Ордухан Мехтиев скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В конце ноября его задержали в Ташкенте и экстрадировали на родину.