В аэропорту Ташкента задержали попугая - фото

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Узбекистанец пытался провезти попугая без соответствующих разрешений, сообщает Государственный комитет РУз по экологии и охране окружающей среды.
Гражданин Узбекистана прибыл из США и пытался провезти редкого попугая без разрешительных документов, его задержали в аэропорту Ташкента.
Сотрудники Госкомэкологии оперативно выехали на место для выяснения обстоятельств инцидента.
Владелец попугая не имел нужных разрешений и договоров об импорте или экспорте птицы. На попугае также отсутствовали специальные кольца.
Птицу изъяли у мужчины и передали на временное содержание в Ташкентский зоопарк. Материалы по данному делу уже отправлены в суд.