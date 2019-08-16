Гражданин Узбекистана прибыл из США и пытался провезти редкого попугая без разрешительных документов, его задержали в аэропорту Ташкента.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Узбекистанец пытался провезти попугая без соответствующих разрешений, сообщает Государственный комитет РУз по экологии и охране окружающей среды.

Гражданин Узбекистана прибыл из США и пытался провезти редкого попугая без разрешительных документов, его задержали в аэропорту Ташкента.

© Государственный комитет РУз по экологии и охране окружающей среды В аэропорту Ташкента задержали попугая - фото

Сотрудники Госкомэкологии оперативно выехали на место для выяснения обстоятельств инцидента.

Как оказалось, мужчина пытался провезти сине-желтого ару. Этот попугай включен в приложение международной Конвенции CITES, и, следовательно, подпадает под контроль международной торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Владелец попугая не имел нужных разрешений и договоров об импорте или экспорте птицы. На попугае также отсутствовали специальные кольца.

Птицу изъяли у мужчины и передали на временное содержание в Ташкентский зоопарк. Материалы по данному делу уже отправлены в суд.