В Индии трое мужчин изнасиловали узбекистанку

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Индии совершено нападение на гражданку Узбекистана, сообщает МИД республики.

"В Дели 32-летняя гражданка Узбекистана была подвернута нападению и насилию", - говорится в сообщении.

Посольство взяло ситуацию на контроль и установило контакты с представителями полиции индийской столицы, которые сообщили о задержании троих подозреваемых и проведении расследования.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся в Индии, могут в необходимых случаях обратиться в посольство в Дели: (9111) 24670774, 24670775, 24105640.

Напомним, несколько дней назад в Санкт-Петербурге узбекистанец с другом изнасиловал свою сожительницу - гражданку Узбекистана.

В Санкт-Петербурге узбекистанец с другом изнасиловали свою сожительницу >>

Рано утром 10 августа в полицию обратился петербуржец с заявлением о том, что он увидел на улице, около дома на Бухарестской улице, изнасилованную гражданку Узбекистана.

Участковый инспектор установил на месте происшествия, что в два часа ночи в квартире дома №17/1 на улице Димитрова сожитель и земляк 35-летней пострадавшей вместе со своим знакомым по очереди изнасиловали женщину.