В США гражданин Узбекистана признался, что отправлял деньги членам ИГ

Узбекистанца Азизджона Рахматова могут посадить в тюрьму на 15 лет.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Гражданин Узбекистана Азизджон Рахматов, проживающий в американском штате Коннектикут, признал себя виновным в сговоре с целью оказания материальной помощи террористической группировке ИГ (запрещена в РФ), сообщают в Минюсте США.

По данным обвинения, 32-летний Рахматов перевел 400 долларов, чтобы оплатить поездку в Сирию еще одному фигуранту дела - гражданину Казахстана Ахрору Сайдахметову, который собирался принимать участие в боевых действиях на стороне ИГ.

Всего по делу о поддержке ИГ, начатому еще в 2015 году, проходят пять человек.

Сайдахметов и Абдурасул Журабоев из Узбекистана уже приговорены к 15 годам тюремного заключения, Рахматову грозит такой же срок.