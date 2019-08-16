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задержание преступника

В США гражданин Узбекистана признался, что отправлял деньги членам ИГ

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Узбекистанца Азизджона Рахматова могут посадить в тюрьму на 15 лет.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Гражданин Узбекистана Азизджон Рахматов, проживающий в американском штате Коннектикут, признал себя виновным в сговоре с целью оказания материальной помощи террористической группировке ИГ (запрещена в РФ), сообщают в Минюсте США.

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По данным обвинения, 32-летний Рахматов перевел 400 долларов, чтобы оплатить поездку в Сирию еще одному фигуранту дела - гражданину Казахстана Ахрору Сайдахметову, который собирался принимать участие в боевых действиях на стороне ИГ.

Всего по делу о поддержке ИГ, начатому еще в 2015 году, проходят пять человек.

Сайдахметов и Абдурасул Журабоев из Узбекистана уже приговорены к 15 годам тюремного заключения, Рахматову грозит такой же срок.

Теги:
Узбекистан, США



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