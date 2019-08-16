В Ташкентской области силой задержали женщин, торговавших на рынке

Инцидент произошел на глазах у детей женщин, одна из которых упала в обморок.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Ташкентской области на рынке Аккурганского района произошел инцидент, во время которого сотрудники правоохранительных органов силой пытались задержать женщин, торговавших на улице, сообщает UPL.

Во время задержания одна из них потеряла сознание и упала на землю. Её дети пытались привести маму в сознание.

На видео также видно, как дети этой женщины старались защитить мать от сотрудников правоохранительных органов.

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В социальных сетях уже вовсю обсуждают данный случай, а многие рассказали, что эти особы пытаются заработать денег ради своих семей и не просят ни у кого помощи.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Узбекистане примут закон о защите женщин от притеснений и насилия.

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Только за 2018 год произошло 5 664 случаев насилия по отношения к женщинам в Узбекистане, 932 из них пострадали в результате совершенных преступлений.

Новый закон направлен на предотвращение подобных проблем, упорядочение отношений в сфере защиты женщин от притеснений и насилия в быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях и других местах.

В проекте определены меры, направленные на предотвращение притеснений и насилия, а также ответственность за совершение таких деяний.