МВД Узбекистана разыскивает сбежавшего заключенного

По словам МВД, незаконных удержаний из зарплаты заключенных в данной колонии не было.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Из колонии-поселения №51 в Ташкенте сбежал заключенный Олимжон Абдуллаев. МВД Узбекистана отреагировало на это сообщение и объявило мужчину в розыск.

Ранее в СМИ появилась информация об удержании денег из зарплаты заключенных.

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В заявлении Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД говорится, что для привлечения осужденных к общественно-полезному труду было заключено подрядное соглашение со строительной компанией Uy Joy Qurilish.

В рамках подрядного соглашения заключенные получали за свой труд от 800 тысяч до 2,7 млн сумов в месяц в зависимости от разряда и ставок базового тарифа.

"Удержания из оплаты труда производятся в рамках статьи 164 Трудового кодекса. Незаконных удержаний из зарплаты не было", - говорится в сообщении.

По словам МВД, в отношении осужденного Олимжона Абдуллаева дисциплинарные меры не применялись, так как заключенный следовал внутреннему распорядку учреждения, правилам поведения, установленным в обществе, не получал претензий со стороны руководства и сотрудников учреждения.

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Он был также привлечен к общественно-полезному труду, как и другие заключенные, но 26 июня мужчина самовольно покинул объект в неизвестном направлении.