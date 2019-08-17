В Ташкенте разыскивают мужчину, который обвиняется в угоне - фото

Момент угона и лицо человека, который угнал автомобиль, попали в объектив камер видеонаблюдения.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Ташкенте разыскивают мужчину, который обвиняется в угоне автомобиля. ГУВД просит жителей столицы помочь им в поисках преступника.

Ранее, 13 августа в 20.30 часов, неизвестный угнал автомобиль марки "Спарк", оставленный его владельцем возле железно-дорожного управления, расположенного по ул. Т. Шевченко в Мирабадском районе (машина была найдена и возвращена владельцу в тот же день).

Сам момент угона и лицо человека попали в объектив камер видеонаблюдения.

На данный момент в Ташкенте принимаются меры к задержанию подозреваемого, поэтому ГУВД разместило снимки преступника.

"Просим всех неравнодушных сограждан оказать содействие в розыске человека, причастного к угону", - говорится в сообщении.

Приметы подозреваемого: возраст 25 – 30 лет, рост 175-180 см.

Сведения, способствующие розыску, просим сообщить по телефонам: 102, 71-232-30-40, 71-232-40-50 или 99-889-78-58.

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Напомним, несколько дней назад в Самарканде были задержаны два угонщика, которые, применив силу к водителю, украли его автомобиль.