Пьяный узбекистанец напал на сотрудника органов внутренних дел

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В Навоийской области пьяный узбекистанец препятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудника органов внутренних дел, сообщает МВД.

"17 августа в 19.10 часов инспектор УБДД УВД Навоийской области сержант М.Х. остановил автомобиль марки Cobalt под управлением Жасура Сайитова за то, что он не пропустил пешехода на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Сотрудник органов внутренних дел попросил Жасура Сайитова предъявить соответствующие документы, но их не оказалось, в результате чего машина была отправлена на штрафплощадку.

После чего пьяный отец нарушителя (44-летний Алишер Хайитов) решил разобраться в ситуации и начал оскорблять сотрудника полиции и даже нанес ему телесные повреждения.

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В результате сержант М.Х., получив серьезную травму, был доставлен в Навоийский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. В настоящее время он госпитализирован и ему оказывается медицинская помощь.

По данному факту прокуратурой города Навои проводятся доследственные проверки.

Напомним, в Узбекистане всего за два года зафиксировано 319 случаев оказания сопротивления сотрудникам различных органов, по 130 из них возбуждены уголовные дела.