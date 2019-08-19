В генконсульстве Узбекистана рассказали о состоянии отравившихся мигрантов

В настоящее время 44 узбекистанца проходят лечение в Самарской и Тольяттинской больницах, а четверо иностранцев находятся в тяжелом состоянии в реанимации в Центре гематологии в Москве.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Казани прокомментировало массовое отравление соотечественников в Самарской области.

Напомним, в июле были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом", 44 из них по-прежнему находятся в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больнице №1.

"Длительность лечения может составить до 90 дней. Это зависит от индивидуальных особенностей организма. В настоящий момент состояние всех стабильное. Пострадавшим требуется очищение крови. По словам врачей, в больнице нет проблем с необходимыми препаратами", - сообщил представитель генконсульства.

На днях четырех пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, перевезли спецбортом МЧС России в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Москву.

"Состояние четырех человек, которых перевезли в Москву, – тяжелое. Они все находятся в реанимации", - уточнили в диппредставительстве.

Также в генконсульстве заверили, что у пострадавших не возникнет проблем с получением компенсаций и выплатой больничных, так как все мигранты были трудоустроены официально.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по данному факту, но конкретных выводов пока нет, заявили в генконсульстве.

Также пока не установлено, каким способом отравляющее вещество попало в организм людей: во время работ или с пищей. Лабораторные исследования отравляющего вещества еще не закончены.