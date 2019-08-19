СК возбудил уголовное дело после отравления узбекистанцев под Самарой

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело после отравления граждан Узбекистана в Самарской области, один из которых впоследствии скончался, сообщает в Следственный комитет РФ.

Ранее СУСК Самарской области сообщило, что около 50 граждан Узбекистана 17 июля были доставлены в больницу с признаками отравления, по данному факту проводится проверка. Позже МИД Узбекистана уточнил, что число отравившихся, работавших на сельхозработах на предприятии "Кошелевский посад", увеличилось до 69 человек, в числе которых один ребенок. Позднее министерство сообщило, что один отравившийся скончался. При этом 20 соотечественников были выписаны и вернулись на работу.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным минздрава Самарской области, в больницах остаются 49 граждан Узбекистана, по вопросам их лечения самарские врачи взаимодействуют со специалистами федеральных центров. Кроме того, 16 августа борт МЧС доставил четырех пациентов в федеральный московский центр.