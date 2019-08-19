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Следственный комитет при прокуратуре РФ. Архивное фото

СК возбудил уголовное дело после отравления узбекистанцев под Самарой

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
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По данным МИД Узбекистана, граждане республики отравились "неустановленным веществом"

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело после отравления граждан Узбекистана в Самарской области, один из которых впоследствии скончался, сообщает в Следственный комитет РФ.

Медицинская сестра
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Ранее СУСК Самарской области сообщило, что около 50 граждан Узбекистана 17 июля были доставлены в больницу с признаками отравления, по данному факту проводится проверка. Позже МИД Узбекистана уточнил, что число отравившихся, работавших на сельхозработах на предприятии "Кошелевский посад", увеличилось до 69 человек, в числе которых один ребенок. Позднее министерство сообщило, что один отравившийся скончался. При этом 20 соотечественников были выписаны и вернулись на работу. 

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным минздрава Самарской области, в больницах остаются 49 граждан Узбекистана, по вопросам их лечения самарские врачи взаимодействуют со специалистами федеральных центров. Кроме того, 16 августа борт МЧС доставил четырех пациентов в федеральный московский центр.

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Теги:
Следственный комитет РФ, отравление, Самара, Россия, Узбекистан



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