Таможенники и сотрудники МВД провели операцию по выявлению контрабанды наркотиков.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В Андижанской области узбекистанец выращивал коноплю во дворе собственного дома, передает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

Отдел по противодействию контрабанде и таможенным правонарушениям таможенного управления по Андижанской области и региональный департамент внутренних дел провели операцию по выявлению контрабанды наркотиков.

Во время проверки правоохранители обнаружили на заднем дворе жилого дома 13 кустов каннабиса. Уточняется, что растения были обработаны специальным средством для роста.

Кроме того, инспекторы нашли у гражданина почти полкилограмма высушенной марихуаны.

Сейчас ведутся доследственные мероприятия по данному факту правонарушения.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники уголовного розыска нашли в квартире жителя Шайхантохурского района Ташкента плантации конопли. Дома у 45-летнего мужчины были обнаружены десять цветочных горшков с 15 кустами индийской конопли.