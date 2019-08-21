Гражданин Узбекистана предстал перед судом в Китае за хранение наркотиков

Мужчину арестовали в январе за распространение и хранение наркотиков.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В Народном суде по гражданским делам второй инстанции города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) состоялось разбирательство над арестованным 8 января гражданином Узбекистана М.С..

Мужчину обвиняют в распространении и хранении наркотиков, передает пресс-служба МИД республики.

В судебном заседании участвовали представители Генконсульства Узбекистана в Шанхае. Уточняется, что диппредставительство держит ситуацию на контроле и находится в постоянном контакте с органами власти провинции Чжэцзяна для оказания консульско-правовой помощи узбекистанцу.

Консульско-правовой департамент призывает соотечественников, выезжающих за рубеж, соблюдать законы страны пребывания и придерживаться правил, установленных в них.