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Судебный молоток, архивное фото

Гражданин Узбекистана предстал перед судом в Китае за хранение наркотиков

© Sputnik / Андрей Старостин
Происшествия
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Мужчину арестовали в январе за распространение и хранение наркотиков.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В Народном суде по гражданским делам второй инстанции города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) состоялось разбирательство над арестованным 8 января гражданином Узбекистана М.С..

Мужчину обвиняют в распространении и хранении наркотиков, передает пресс-служба МИД республики.

В судебном заседании участвовали представители Генконсульства Узбекистана в Шанхае. Уточняется, что диппредставительство держит ситуацию на контроле и находится в постоянном контакте с органами власти провинции Чжэцзяна для оказания консульско-правовой помощи узбекистанцу.

Консульско-правовой департамент призывает соотечественников, выезжающих за рубеж, соблюдать законы страны пребывания и придерживаться правил, установленных в них.

Теги:
наркотики, КНР, Китай, Узбекистан



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