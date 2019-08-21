В Узбекистане на энергетиков завели 25 уголовных дел

Ущерб, полученный от деятельности сотрудников АО "Региональные электрические сети", оценивается почти в два миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. По состоянию на 1 августа в отношении работников предприятий АО "Региональные электрические сети" прокуратурой возбуждено 25 уголовных дел. Об этом передает пресс-служба Министерства энергетики республики.

Энергетики обвиняются в хищении, мошенничестве, нарушении правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом, злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге. Предварительная сумма нанесенного ущерба оценивается в 1,9 миллиарда сумов.

Уточняется, что в отношении троих обвиняемых уже применено наказание в виде лишения свободы, двое направлены на исправительные работы, а также один злоумышленник оштрафован.

В настоящее время из общей суммы нанесенного ущерба возвращено на расчетный счет предприятий АО "Региональные электрические сети" свыше 116 миллионов сумов.

Кроме того, расследуется уголовное дело в отношении двоих работников Зирабулакского управления магистральных газопроводов, предварительная сумма нанесенного ущерба составляет более 21 миллиона сумов.