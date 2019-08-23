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В больнице

В Петербурге при пожаре на складе пострадали двое мигрантов

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Двое приезжих из Центральной Азии находятся в тяжелом состоянии в больнице.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Пострадавшие при крупном пожаре на складе в Петербурге находятся в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя городского комитета по здравоохранению.

Как сообщают местные СМИ, в больнице находятся двое граждан Узбекистана. Они работали в сгоревшем цехе. Оба трудовых мигранта отравились продуктами горения, а один из них еще и получил ожоги.

Огонь вспыхнул в четверг в четырехэтажном здании, площадь пожара составила порядка пяти тысяч квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать лишь в пятницу утром.

Теги:
пожар, мигрант, Санкт-Петербург, Россия



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