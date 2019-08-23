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Гражданин Узбекистана погиб от отравления на химзаводе в Рязани

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Всего на территории бывшего завода "Химволокно" отравились четверо узбекистанцев, один из них скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Рабочий, скончавшийся от отравления при очистке емкости от нефтепродуктов на территории бывшего завода в Рязани, и еще трое пострадавших оказались гражданами Узбекистана, сообщает узбекистанский МИД.

Следственный комитет при прокуратуре РФ. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Рязанское региональное управление СК РФ сообщило в среду, что вечером 20 августа три работника отравились при очистке емкости от нефтепродуктов на территории бывшего завода "Химволокно". Один из пострадавших, 1993 года рождения, скончался на месте происшествия, двое других были госпитализированы. СК по факту происшествия начал доследственную проверку.

"На территории бывшего завода "Химволокно" отравились четыре гражданина Узбекистана. Один из них скончался на месте происшествия, двоим пострадавшим оказывается медицинская помощь и еще один медиками отпущен домой", - уточняет ведомство.

Медицинская сестра
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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По данным МИД, консульский отдел посольства Узбекистана в Москве взял ситуацию на контроль и совместно с узбекской диаспорой в Рязанской области и представительством агентства по внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана прорабатывает организационные и другие вопросы отправки тела погибшего на родину.

Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, отвечающих за безопасность работ на объекте.

Теги:
Рязань, Россия, Узбекистан



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