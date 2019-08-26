Узбекистанец сильно пострадал при пожаре в Петербурге

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Гражданин Узбекистана находится в тяжелом состоянии после пожара в Санкт-Петербурге, сообщает МИД республики.
"Пострадали два человека, в том числе гражданин Узбекистана. Пострадавший узбекистанец в результате ожогов находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
На данный момент он находится в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Генконсульство держит ситуацию на контроле и установило контакты с правоохранительными структурами и медицинским учреждением.
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Напомним, сегодня также стало известно о том, что узбекистанец скончался в Казахстане в результате ДТП.
В ночь на 23 августа на автотрассе Туркестан – Шымкент в поселке Епкенди Туркестанской области Казахстана скончался гражданин Узбекистана Е.А., сбитый автобусом.