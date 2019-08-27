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Колючая проволока

В Москве осудили выходцев из ближнего зарубежья за поддержку террористов

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Мигранты проведут в колонии строгого режима от 5,5 до 6,5 лет.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Московский окружной военный суд приговорил жителей ближнего зарубежья, причастных к террористической деятельности, к лишению свободы сроком от 5,5 до 6,5 лет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Нижегородской области.

Уголовное дело в отношении сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран) было возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области.

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Следствием и судом установлено, что в 2018-м осужденные вступили в ИГ для оказания поддержки деятельности организации на территории России. Для подтверждения верности радикальной идеологии и твердости своих преступных намерений они записали на видео присягу лидеру ИГ, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. Видеозаписи были направлены эмиссарам ИГ, находящимся на территории Сирии.

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"В июне 2018 года члены законспирированной ячейки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий. Они признаны виновными в покушении на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,5 до 6,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба не называет количество осужденных и их гражданство.

Отмечается, что также были установлены и выдворены за пределы РФ 9 сторонников идеологии террористической организации.

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Теги:
Террористы, Нижний Новгород, Москва, Россия



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