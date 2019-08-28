Обрушение здания в Новосибирске: под завалами могут быть более 10 человек

Происшествия
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Обрушилась стена реконструируемого одноэтажного здания. Одного пострадавшего вытащили живым. Спасательные бригады ищут под завалами еще 11 человек.
ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В Новосибирске обрушилась стена реконструируемого одноэтажного здания, под завалами могут находиться больше десяти человек, сообщает РИА Новости.
"Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам", — рассказали агентству в пресс-службе МЧС России.
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Sputnik / Александр Гальперин
МЧС наращивает группировку спасателей на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, поисково-спасательные работы ведут порядка 70 человек и 20 единиц техники.
Спасательные бригады ищут под завалами еще 11 человек.
Кроме стены, повреждены перекрытия. На место ЧП выехал мэр города Анатолий Локоть.