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Сотрудники таможенного Управления по Кашкадарьинской области пресекли незаконный оборот табачных изделий

В Кашкадарье таможенники изъяли контрабанду сигарет на 10 млн сумов

© Пресс-служба ГТК РУз
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Табачные изделия были без акцизных марок и разрешительных документов.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В Кашкадарьинской области таможенники изъяли контрабанду табачных изделий на 10 миллионов сумов. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.

Нелегальный товар обнаружили в автомобиле марки Nexia гражданина Р.Ж. В машине находилось 670 пачек сигарет без акцизных марок и разрешительных документов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, в июне злоумышленник незаконно ввез в Узбекистан табачные изделия на 28 миллионов сумов. Мужчина нелегальными объездными путями завез в республику 2800 коробок сигарет трех видов.

Теги:
сигареты, контрабанда, таможенники, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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