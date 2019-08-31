В Корее узбекистанец погиб на работе

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Корее скончался в результате несчастного случая гражданин Узбекистана, сообщает МИД.

"30 августа 2019 года в провинции Чунгнам (республика Корея) в результате несчастного случая на рабочем месте скончался гражданин Узбекистана Х.С", - говорится в сообщении.

Посольство взяло данную ситуацию на контроль и совместно с Представительством Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана решает консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с отправкой тела соотечественника на родину.

Гражданин Узбекистана погиб в турецкой Анталье >>

Напомним, в конце июля гражданин Узбекистана погиб в Анталье.

Мужчину на пешеходном переходе сбил мотоциклист. Он умер на месте происшествия.