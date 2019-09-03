В Ташкенте мошенник пообещал вылечить с помощью гнезда летучих мышей

Войдя в доверие, мужчина взял у знакомого пять тысяч долларов, но до сегодняшнего дня обещание не выполнил, а деньги потратил на свои нужды.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Житель Ташкента пообещал знакомому вылечить его гнездом летучих мышей от онкологических заболеваний и взял пять тысяч долларов за это, сообщает МВД Узбекистана.

"2 сентября в ОВД Галляаральского района Джизакской области стало известно, что 33-летний житель Чиланзарского района, работник семейного предприятия Shoxjahon Leather, Д.Н. пообещал своему 38-летнему знакомому А.У., проживающему в Уртачирчикском районе, что поможет найти гнездо летучих мышей, с помощью которого можно вылечить онкологические и другие тяжелые заболевания", - говорится в сообщении.

По словам МВД, войдя в доверие, мужчина взял у знакомого пять тысяч долларов, но до сегодняшнего дня обещание не выполнил, а деньги потратил на свои нужды.

В Ташкенте мошенник выманил у знакомого более 2 тысяч долларов >>

Подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в Ташкенте 49-летнего уроженца Ферганской области Хусниддина С. обманул мошенник.

В марте 2018-го уроженец Самаркандской области Мирравшан Х. пообещал отправить на работу в Южную Корею его родственников — сына и двоих племянников. Злоумышленник взял у потерпевшего полторы тысячи долларов, но слово так и не сдержал.